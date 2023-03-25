Сергій Бабкін присвятив життєстверджуючий трек українському народу та захисникам

Співак Сергій Бабкін підняв настрій своїм шанувальникам прем'єрою новою пісні.

Музикант представив життєстверджуючий трек під назвою "Непробивна", який присвятив українському народу та захисникам, які боронять нашу країну від ворога.

"У моменти, коли мене охоплює лють, злість та ненависть до ворога, я мрію мати суперсилу. Лише одну, але таку, щоб можна було повернути життя всім, хто загинув у цій війні. Думки про це стали поштовхом до написання цієї пісні. Руйнівна війна зробила нас сильнішими. Ми об’єдналися, ми стали єдині. Українці - світлі, добрі, щирі, відверті люди. Подорожуючи з концертами різними містами нашої країни, я вкотре ясно відчув, що Україна непробивна. Коли наші люди об’єднуються, вони стають єдиною стіною, яку не проб’є і не здолає жодне зло", - розповів про прем'єру Бабкін в своєму Instagram.

Шанувальникам виконавця композиція прийшлася до душі. Фани подякували Бабкіну за гарний настрій після прослуховування пісні.

Дякуємо за настрій!

Дуже класна! Вже в плей-листі.

Крутезна пісня!

Дякую за круту пісню!

Нагадаємо, що днями музичною прем'єрою своїх прихильників потішила ексВіра Брежнєва - співачка кардинально змінила імідж та заспівала українською.

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