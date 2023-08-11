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Сергій Бабкін приїхав з концертами до США та нарвався на критику в Мережі: "Залишиться, як Яма"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Сергій Бабкін приїхав з концертами до США та нарвався на критику в Мережі: "Залишиться, як Яма"

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Хейтери обурені, що музикант виїхав за кордон.

Співак Сергій Бабкін разом зі своїм гуртом 5'nizza вирушив у благодійний тур до Сполучених Штатів та Канади. 

Як розповів співак, під час своїх виступів вони з колегами планують зібрати кошти на потреби української армії. Напередодні концерту в Маямі Бабкін поділився новою світлиною в Instagram та запросив шанувальників на захід.

"Маямі. Ми вже тут. Побачимось на нашому благодійному концерті! Чекаємо! До зустрічі! Раджу не пропустити, бо це особлива подія", - написав співак.

Сергій Бабкін / © instagram.com/babkin_official
Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Однак у коментарях під фото деякі користувачі Мережі негативно відреагували на від'їзд артиста за кордон та розкритикували його. Коментатори обурилися тим, що артисти мають змогу виїжджати з України, а також припустили, що Бабкін не планує повертатися до України. 

  • Не здивуюсь, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі!
  • А кому ця допомога? Вам? Просування на просторах Америки?
  • А що так можна? Провів концерт і не буде повістки?
  • Ганьба! Хоч би не виставляв це!
  • За кордоном не чутно, як Харків бомблять?

Водночас, шанувальники артиста заступилися за нього та зауважили, що Бабкін та його команда підтримують наших захисників. А також нагадали, що разом з дружиною музикант навіть отримали почесні нагороди від військових.

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Дата публікації
Перегляди
186
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