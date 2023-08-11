Сергій Бабкін приїхав з концертами до США та нарвався на критику в Мережі: "Залишиться, як Яма"

Співак Сергій Бабкін разом зі своїм гуртом 5'nizza вирушив у благодійний тур до Сполучених Штатів та Канади.

Як розповів співак, під час своїх виступів вони з колегами планують зібрати кошти на потреби української армії. Напередодні концерту в Маямі Бабкін поділився новою світлиною в Instagram та запросив шанувальників на захід.

"Маямі. Ми вже тут. Побачимось на нашому благодійному концерті! Чекаємо! До зустрічі! Раджу не пропустити, бо це особлива подія", - написав співак.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Однак у коментарях під фото деякі користувачі Мережі негативно відреагували на від'їзд артиста за кордон та розкритикували його. Коментатори обурилися тим, що артисти мають змогу виїжджати з України, а також припустили, що Бабкін не планує повертатися до України.

Не здивуюсь, якщо він, як Яма, залишиться в Маямі!

А кому ця допомога? Вам? Просування на просторах Америки?

А що так можна? Провів концерт і не буде повістки?

Ганьба! Хоч би не виставляв це!

За кордоном не чутно, як Харків бомблять?

Водночас, шанувальники артиста заступилися за нього та зауважили, що Бабкін та його команда підтримують наших захисників. А також нагадали, що разом з дружиною музикант навіть отримали почесні нагороди від військових.

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