Сергій Бабкін разом з дружиною отримали почесні нагороди від тероборони Харкова

Для зіркового подружжя така відзнака стала несподіванкою.
Український музикант Сергій Бабкін та його дружина Сніжана активно підтримують рідне місто Харків під час повномасштабної війни.
За патріотизм та допомогу місту зіркове подружжя отримало від 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони Харкова почесну нагороду. Про важливу відзнаку Бабкін розповів у своєму Instagram та зізнався, що для нього та Сніжани цей момент став справжньою несподіванкою.
"Під час концерту у рідному Харкові з нами сталося дещо неочікуване – нам зі Сніжаною вручили нагрудні знаки - почесні відзнаки 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони ІІІ ступеня. Мені забракло слів, щоб на сцені сказати, що це означає для нашої сім’ї, для нас як громадян України. Перш за все, це велика честь, і ми будемо робити і далі все, що від нас залежить, щоб бути цієї честі гідними. Не буде перебільшенням сказати, що це - найважливіша нагорода в моєму житті", - поділився музикант.
Нагадаємо, що Сергій Бабкін у Харкові також підтримав українських захисників. Виконавець заспівав у шпиталі, де лікуються поранені бійці.
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