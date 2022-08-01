Сергій Бабкін розповів про реакцію родичів в Бєлгородській області на війну в Україні

Український музикант Сергій Бабкін розповів про реакцію своїх родичів у Росії на війну в Україні.

Так, виконавець, який днями розповів, як виїхав до Німеччини, поділився, що має багато рідних в Бєлгородській області. Втім, жоден з них не написав музиканту.

"Від жодного з них за увесь цей час не прийшло жодної SMS. Якщо не слів підтримки, то хоча б просто запитання: "Як ти? Як справи? Як у вас? Що у вас? Ми чули таке – а чи це правда? Що відбувається, поясни, ти ж там?". Але – ні слова!" – розповів зірка в інтерв'ю kp.ua.

Бабкін додав, що він не засмучений і йому не боляче від поведінки родичів. Артист розуміє, що "всі вони хворі однією хворобою".

"Вони зомбі в пастці. Така їхня доля. Більше того, вони самі такої долі бажають. Бо якби не бажали, то боролися, шукали б вихід, хоч щось робили", - вважає музикант.

Тож, зважаючи на ситуацію з родичами, Бабкін не бачить сенсу витрачати нерви і час, аби довести щось іншим росіянам.

Натомість він закликає українців працювати на нашу перемогу і допомагати ЗСУ, волонтерам, а також тим, хто потребує зараз підтримки.

Не оминув увагою артист і мовчунів.

"Хай собі там тихесенько живуть. Вони ж сподіваються перечекати. Але всі все бачать. Як вони будуть жити далі – я не знаю. Нам про таких взагалі думати не треба. Це мотлох, який треба вимести. А нам своє робити", – додав Сергій.

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про артистів-мовчунів Регіну Тодоренко, Анну Сєдокову та Джигана, які народилися в Україні. Так ведучий дорікнув їм у мовчазній підтримці російської агресії.

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