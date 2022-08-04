Сергій Бабкін розповів, скільки грошей отримує у Німеччині як біженець

Український музикант Сергій Бабкін розповів, як влаштувався у Німеччині, куди виїхав з родиною через повномасштабне вторгнення РФ до України.

За словами Сергія Бабкіна, з дружиною Сніжаною та трьома дітьми вони поїхали з України десь за декілька тижнів після початку повномасштабної війни росії проти України.

Наразі родина перебуває у Німеччині, де зареєструвалася як біженці. Про це Бабкін розповів у програмі "Слава+". Артист поділився, що також отримує фінансову допомогу від держави. Так, в середньому на їхню родину Бабкіни отримують 1500 євро в місяць.

Сергій Бабкін із сім'єю / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"Вони зараз підвищили. На дорослого 410 євро, на дитину – 250 євро", - сказав Сергій.

Також він зазначив, що їм безкоштовно надали житло, де вони мешкають, а також їхні діти навчаються у німецькій школі безкоштовно:

"Житло безкоштовне, дітей взяли до школи. І там батьки німецьких дітей оплачують навчання наших дітей. На продукти вистачає. Саме на продукти, на якісь там підгузки, побутова хімія. По ресторанах ми не сидимо. Ми їмо вдома. Снєжка готує, ще Лара, наша няня, теж готує. Мама іноді приїжджає з Нюрнберга", - розповів Бабкін.

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