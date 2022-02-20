Сергій Бабкін розсекретив, що подарував дружині на День закоханих

Сергій Бабкін розсекретив, що подарував дружині на День закоханих

Співак купив коханій ювелірну прикрасу.

Зіркове подружжя Серія та Сніжани Бабкіних вважається однією з найпристрасніших пар шоубізнесу.

Тому День закоханих парочка відсвяткувала по-особливому. Сергій підготував для Сніжани справжній сюрприз. Він заздалегідь підготувався, аби потішити свою кохану.

"Я підготувався заздалегідь. Зранку я знаю, що Снєжка прокидається та одразу йде на кухню. Я завжди купую якісь чудернацькі квіти. Коробочка у формі серця та подаруночок", - розповів Сергій "Світському життю".

Сергій Бабкін привітав дружину з Днем закоханих / скріншот з відео

А от подарував співак дружині ювелірну прикрасу. Так, він обрав незвичайні сережки з коштовними камінцями.

"Це сережки, кафа. Різнокольорові каміння. Воно просто нереальне", - додав артист.

Зазначимо, Сергій та Сніжана одружилися 2009 року. За час подружнього життя вони пережили чимало негараздів. Зокрема, виявилось, що співак зраджував коханій. Та, на щастя, вони змогли не лише зберегти шлюб, але й зміцнити його.

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