Сергій Бабкін розсекретив, скільки коштів зібрав у благодійному турі в США та на що витратить їх

Український співак Сергій Бабкін розсекретив, скільки коштів йому вдалося зібрати у концертному турі та на що він їх витратить.

Так, музикант у складі гурту "5'nizza" їздив з благодійними концертами містами США та Канади. На допомогу Україні артистові вдалося зібрати понад 27,8 тисяч доларів.

"Звіт після американо-канадського туру: 27805 доларів вдалося зібрати на потреби воїнів і на медицину дітям", - зазначив співак.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

За словами Бабкіна, понад 4 тисячі доларів вже пішли на потреби волонтерів Харкова. Також частину гонорарів за концерти музикант переказав 127-й окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ. Окрім того, кошти пішли й на закупівлю ліків для дітей у Харкові. Всі ці кошти були зібрати на благодійних концертах гурту "5'nizza".

Сам Сергій Бабкін провів акустичний квартирник. Всі зібрані кошти музикант переказав благодійному фонду.

Нагадаємо, Сергій Бабкін отримав хвилю хейта в Мережі через те, що у благодійному турі в США співав російськомовні пісні. Сніжана Бабкіна заступилася за чоловіка та пояснила, чому він не виконував українськомовні хіти.

Читайте також: