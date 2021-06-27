Сергій Бабкін розсекретив, як і з ким зраджував свою дружину

Сергій Бабкін розсекретив, як і з ким зраджував свою дружину

Зі свого боку, кохана артиста зізналася, що зараз цікавиться пікантними подробицями сексу чоловіка з іншими.

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не так давно приголомшила всю країну відвертим зізнанням про зради чоловіка.

Вже будучи у стосунках у зірки було понад 100 жінок. У програмі "Світське життя" артист та його кохана поділилися подробицями. Зокрема, виконавець відповів, чому скакав у гречку.

"Це потрібно знати мене і про те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, потяг, який ще гнав. Той демон, який в мені є, казав: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали дали, ми ще гонимо", – поділився зірка.

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Тоді у Сергія був нібито такий ритуал – концерт, після нього алкоголь, а потім секс. Зі свого боку, дружина артиста зазначила, що найголовніше те, що це не були жінки-фанатки, знайомі чи подруги. Бабкін звертався до повій. За секс тоді співак віддавав від 50 до 500 доларів за годину.

На запитання, навіщо чоловіку секс за гроші, коли його шлюб лише розпочався, Бабкін відповів: "Це складно зрозуміти. Я – нелогічний тип. Логіку шукати в мене не треба".

Музикант додав, що вирішив зізнатися, оскільки, відчував, що лише так зможе змінити ситуацію. А Сніжана щаслива, що змогла пробачити зради.

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"Коли він ридав, я телефонувала нашому куму, у нього велика машина, щоб він мене забрав. А потім відчула такий момент, що мені треба дати собі час і він повинен бути тут, у нашому спільному будинку. Ми жили в різних кімнатах і це був дуже цінний для мене час, який перевернув моє життя догори дригом. Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував її. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху – вони мене всі кидали, зраджували. І перший чоловік теж зрадив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду – буде третій, четвертий, п’ятий" – поділилася акторка.

Тому Сніжана пробачила та почала працювати над собою. Кохана артиста не звертала уваги на чоловіка та зосередилася лише на собі.

Зараз же, Бабкіна не цькує обранця за минуле, втім, пара може поговорити про досвід співака. Мовляв, обговорити якісь пікантні подробиці сексу Сергія з повіями.

"Просто треба зрозуміти, що труднощі – це розвиток. Коли все, як у болоті, то там смердить", – додала вона.

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Сергій та Сніжана також поділилися, що вони доволі темпераментні та добряче сваряться. Зокрема, пара під час сварок била посуд.

Нагадаємо, раніше дружина Бабкіна розповіла про те, чому вони повінчалися таємно. 11 травня подружжя відсвяткувало 13 річницю від дня вінчання.

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