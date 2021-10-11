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Сергій Бабкін шокував схожістю із зіркою нашумілого серіалу "Гра в кальмара"

Сергій Бабкін шокував схожістю із зіркою нашумілого серіалу "Гра в кальмара"

instagram.com/babkin_official

Артист порівняв фото себе та Лі Чон Че.

Український музикант Сергій Бабкін порівняв себе із зіркою нашумілого серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че.

Так, фанати виконавця, які переглянули південнокорейську картину, помітили схожість між знаменитостями, про що і написали співаку у коментарях під одним із дописів.

"Ви дивилися серіал "Гра в кальмара"? Ви – один в один схожий на головного героя. Вам так не здається?" – написала підписниця.

Сергій не оминув ці повідомлення та вирішив перевірити. Бабкін створив колажі, де порівняв себе та Лі, та опублікував їх у своєму Instagram.

© instagram.com/babkin_official
instagram.com/babkin_official

"А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився?" – написав зірка.

© instagram.com/babkin_official
instagram.com/babkin_official

У відповідь фоловери зазначили, що Бабкін – копія актора.

  • Легендарний корейський актор Сер Баб Кін
  • Він ще й рухається, як ти
  • Ого! Дуже схожі
  • Так!!! Я теж думаю, що схожі
  • Копія

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