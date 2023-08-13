Сергій Бабкін у США похизувався новим набитим татуюванням на пів руки

Український співак Сергій Бабкін, який нещодавно приїхав з концертами до США, похизувався новим татуюванням.

Як поділився музикант в Instagram, тату йому набили у Лос-Анджелесі. Зокрема, це вже не вперше артист у цьому місті робить татуювання, тож для нього це вже традиція.

Нове зображення на тілі Бабкін зробив на руці. Там тепер красуються геометричні фігури у вигляді стрілок: одна направлена догори, а інша – донизу. До слова, ескіз виконавець підготував самостійно.

"За традицією в Лос-Анджелесі зробив нове тату за власним ескізом", - поділився музикант.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Щоправда, Сергій Бабкін не став розповідати, що ж означає його новеньке тату. Він запропонував прихильникам здогадатися. Фани у коментарях ділилися своїми думками та здогадками та навіть жартували щодо повернення артиста до України: "Сніжана та Сергій?", "туди та назад до Харкова", "обмін енергій".

Зазначимо, нині Сергій Бабкін перебуває у США, куди поїхав давати концерти. Щоправда, виконавець нарвався на критику. Користувачі обурені, як музикант зміг перетнути кордон та чому він не повертається до України.

Читайте також: