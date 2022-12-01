Сергій Бабкін відповів, чи відмовиться від своїх російськомовних пісень

Співак Сергій Бабкін прокоментував подальший розвиток своєї творчості. Зокрема, артист відповів, чи відмовиться від російськомовних пісень та чи напише ще коли-небудь композицію цією мовою.

Як розповів музикант, на концертах він виконує ті треки, які вважає за потрібне. Нині він мало співає пісень зі старого репертуару, а російськомовні на багатьох концертах не використовує. Утім, повністю від них Бабкін не збирається відмовлятися.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

"На кожному концерті я співаю те, що, на мою думку, відповідає моменту. Цього року я справді виконую набагато менше старих пісень, на багатьох концертах взагалі не співаю нічого російською. Бо так відчуваю, саме так мені підказує серце. Але загалом від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюсь. Вони написані від усього серця і відбивають те, ким я був в той момент", - прокоментував співак "24 каналу".

Бабкін також додав, що від 2016 року він пише здебільшого українськомовні композиції. Утім, якщо у нього народиться пісня російською мовою, то він її втілить у життя.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

"Починаючи від 2016 року, дев'яносто відсотків моїх пісень написані українською. Альбом "Музасфера", який вийшов 2018-го, взагалі складається виключно з україномовних треків. Але якщо за якихось умов в майбутньому в мене народиться пісня російською, я не буду двічі думати, записувати її чи ні. Це і є свобода. І саме свободою духу і волі ми відрізняємось від наших сусідів", - додав музикант.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Бабкін повернувся з-за кордону до України. Артист поїхав до рідного Харкова, де вперше від початку війни дав концерт.

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