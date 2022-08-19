Сергій Бабкін випустив легендарний хіт 5'Nizza "Я солдат" українською та англійською мовами

Сьогодні, 19 серпня, на цифрових майданчиках відбувся реліз максі-синглу Сергія Бабкіна "Я Солдат (2022 Version)".

Окрім оригінальної композиції, записаної у березні 2022 року, до нього увійшли версії українською та англійською мовами, а також ремікс від Kiyany.

"В березні я переробив текст, тепер він пов'язаний з війною, яку Україна веде з росією. І суто для мене це – гімн ЗСУ, наших хлопців, що боронять країну. Вперше я її заспівав просто на вулиці і зняв на відео. А потім наші бійці зв'язалися зі мною і попросили, щоб я її записав на студії і виклав на стрімінгові платформи, щоб можна було її слухати в більш гарному звучанні на передовій. І ми записали її для наших хлопців спочатку в оригінальному варіанті, а трохи пізніше українською та, навіть, англійською", - розповів Сергій Бабкін.

Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Бабкін провів понад 30 благодійних концертів в Німеччині, США, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Польщі, як у складі проєкту "Доброго вечора, ми з України!", так і сольно. Як уродженець та почесний громадянин Харкова, міста, яке щодня зазнає запеклих артилерійських обстрілів і бомбардувань, Сергій усі кошти з виступів передає волонтерським організаціям, які опікуються в першу чергу мешканцями та ТРО Харкова.

Максі-сингл "Я Солдат (2022 Version)" стане своєрідним тизером до релізу нового EP "Далі Ми Самі", до складу якого увійшли пісні, написані після початку повномасштабної війни. Міні-альбом побачить світ на День Незалежності України.

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