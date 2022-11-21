Сергій Бабкін вперше від початку війни заспівав у рідному Харкові та показав своє місце сили

Співак Сергій Бабкін вперше за увесь час війни дав концерт у рідному місті Харків, куди днями повернувся.

Виконавець влаштував концерт просто неба неподалік від станції метро Архітектора Бекетова. Попри дощ та погану погоду послухати улюбленого виконавця зібралися десятки харків'ян.

Бабкін поділився відео із душевної зустрічі із шанувальниками на своїй сторінці та зізнався, що був надзвичайно щасливий знову виступати у рідному місті.

"У нас вийшов такий крутезний експромт! Навіть погода не завадила нам зустрітися! І це теж - про Харків незламний! Дякую вам, мої рідні", - написав у Instagram артист.

Пізніше співак показав у Мережі своє місце сили - Саржин Яр. До війни виконавець щоранку приходив туди, аби зануритися у кристально чисту воду.

"До 24 лютого я це робив майже кожного ранку протягом багатьох років. Саржин Яр - це місце моєї сили! На відео наша зустріч через дев'ять місяців", - поділився Бабкін.

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