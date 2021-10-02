Сергій Бабкін з дружиною оголились в басейні та показали ніжний поцілунок

Сергій Бабкін з дружиною оголились в басейні та показали ніжний поцілунок

Артисти продемонстрували сімейну ідилію.

Відомий музикант та екснаставник "Голосу країни" Сергій Бабкін, разом зі своєю дружиною, акторкою Сніжаною показали відверте фото.

Так, Сніжана у своєму фотоблогу показала, як вона разом з чоловіком ніжиться в басейні. Для фото закохані оголились та занурились у воду.

На знімку Сергій пристрасно тримає свою мокру дружину за талію та ніжно цілує її шию.

Сергій та Сніжана Бабкіни / instagram.com/snezhana_babkina

Окрім цього, Сніжана поділилась своїм життєвим досвідом. Артистка розповіла, як віднайти довіру, любов та гармонію у парі.

Жінка говорить, що кожна жінка повинна усвідомлювати свою унікальність. Також, аби отримати бажаний результат, акторка радить звільнитись від внутрішніх суперечок.

Нагадаємо, нещодавно напівоголена Анна Трінчер разом зі своїм хлопцем еротично попозувала у морі. Закохані не соромляться показувати свої почуття.

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