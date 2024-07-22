Сергій Бабкін з дружиною повернулися до Харкова й зворушили, як їх зустріли батьки: "Вдома"

Український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною повернулися до рідного Харкова.

Зіркове подружжя з дороги зустріла родина. Зокрема, батьки музиканта підготувалися до зустрічі з ним та Сніжаною й наготували чимало різноманітних страв.

Сергій Бабкін з мамою / Фото: instagram.com/babkin_official

Також Сніжана у фотоблогу поділилася кадрами зі свого будинку й першими емоціями радощів після огляду оселі, де видніються родинні фото на стінах, які навіюють затишні спогади.

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Сергій Бабкін з дружиною / Фото: instagram.com/babkin_official

До слова, Бабкін з коханою зізналися, що їхній сон в Україні був неймовірним. І разом вони вже встигли насолодитися рідними місцями, за якими сумували. Зокрема, завітали в улюблену кав'ярню. А згодом, не зраджуючи традиціям, музикант занурився у холодну воду, загартовуючись.

Сніжана Бабкіна / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Тим не менш, таке повернення родини Бабкіних є не випадковим. У музиканта є багато творчих планів, які він втілюватиме на Батьківщині. Зокрема, відіграє декілька сольних концертів.

Тим часом, ймовірно, діти Сергія та Сніжани Бабкіних залишилися за кордоном. Втім, нещодавно подружжя похизувалося досягненням їхнього старшого 16-річного сина, який навчався у Німеччині.

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