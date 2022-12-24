Сергій Бабкін записав різдвяний гімн з виконавцем легендарного хіта Feliz Navidad

Музиканти представили святковий трек Silent Night.
Український музикант Сергій Бабкін та легендарний пуерториканський гітарист та співак Хосе Фелісіано, багатьом відомий за хітом Feliz Navidad, записали дуетну композицію.
Артисти представили різдвяний гімн під назвою Silent Night. В запису також взяв участь австрійський співак FaWiJo, який виступив ініціатором проєкту. Нова версія гімну є частиною проєкту FaWiJo & United Artists for Ukraine, в якому також візьмуть участь такі всесвітньо відомі виконавці як Білі Оушн, Status Quo, Gipsy Kings та інші разом з українськими виконавцями.
Кошти від монетизації відео цього проєкту будуть спрямовані на допомогу Україні.
Silent Night – один з найпопулярніших різдвяних гімнів в світі. Був створений в Австрії 1818 року композитором і церковним органістом Францом Грубером. Це один із найвідоміших і широко поширених у різних мовах в усьому світі різдвяних співів. Належить до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Сергій Бабкін заспівав частину композиції англійською, частину – українською.
"Ще з дитинства Різдво для мене — це найчарівніше свято, сповнене очікуванням дива, в оточенні рідних. Я завжди вірив і досі вірю, що в різдвяну ніч здійснюється усе найзаповітніше. Зараз в нашій країні надважкий час. Але яким би страшним він не був, він не може забрати у дітей Різдво. Я присвячую цю пісню всім дітям України! Я щасливий стати частиною такого важливого проекту і заспівати разом з легендарним Хосе Фелісіано. Я вдячний Хосе і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в її боротьбі за свободу", - прокоментував Бабкін.
Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін взяв участь у запису композиції "За одним столом" разом з MONATIK, Дантесом, ROXOLANA, KAZKA.
Читайте також: