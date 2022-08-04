Сергій Бабкін зізнався, чому не пішов в ТРО та ЗСУ: "У мене страшно почало рвати башту"

Український музикант Сергій Бабкін відверто розповів, чому не пішов служити до тероборони або не вступив до лав ЗСУ.

За словами Сергія Бабкіна, у перші дні повномасштабної війни його дуже сильно крило і "рвало башту".

Музикант хотів взяти до рук зброю і піти воювати. Про це він розповів у програмі "Слава+".

"Починається у мене люта ненависть і я хочу йти, бо розумію, що всі чоловіки йдуть до ТРО, в ЗСУ. Йти робити все те, що роблять всі чоловіки, у мене страшно починає рвати башту. Я не знаю що робити. Бо розумію, що так я не зможу, не зробивши цей крок", - поділився своїми емоціями на початку війни Бабкін.

Водночас Сергій зізнався, що його зупинило і не дало піти воювати:

"Мене зупинила, звичайно, Сніжана. Вона сказала: "Хочеш, це буду не я, яка буде відмовляти тебе. Давай сам напиши своєму лікарю, який зробив тобі три операції на очі". Рік тому були операції такі страшні, тяжкі. Я йому написав, все сказав. Він розуміє, він сказав, я знаю, що відбувається в Україні. Він каже: "В тебе є багато обмежень з приводу очей. Якщо ти хочеш щоб всі наші операції, всі ці страждання пішли на нуль знову, ну хочеш, це тобі обирати, йти". Але, каже, моя думка, сліпий Бабкін фронту ніяк не потрібен", - пригадав розмову з лікарем Бабкін.

Сергій поділився, що саме це його трохи протверезило і він зрозумів, що має використовувати ту силу, яка в нього є:

"І тут я трохи попустився і зрозумів, що треба використовувати ту силу, яка в мене є, те що я вмію насправді робити і можу цим допомогти людям. У мене є свій автомат шестриструнний", - сказав артист.

Як відомо, наприкінці січня 2021-го Сергій Бабкін повідомив, що у нього діагностували рідкісне захворювання очей і що йому потрібне хірургічне втручання. Артист додав, в Україні та країнах СНД необхідного обладнання та відповідного препарату для здійснення операції немає. Тому зірка полетів до Австрії. У травні минулого року Сергій Бабкін переніс три серйозні операції на очах у Відні.

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