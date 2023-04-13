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Сергій Лазановський переспівав український романс, який роками вважали російською народною піснею

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1569
Час на прочитання
2 хв
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Сергій Лазановський переспівав український романс, який роками вважали російською народною піснею

Сергій Лазановський

Росіяни вкрали мелодію і написали "Ой кто-то с горочки спустился".

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський |RIDNYI дав нове життя українському романсу "В саду осіннім айстри білі", який роками вважали "російською народною піснею".

За словами співака, звернути увагу на цю історичну несправедливість йому допомогло відео в Інтернеті, яке складалось з добірки вкрадених радянською владою українських пісень.

"Я пригадав, що цей романс співала моя бабуся. Але якщо чесно, то я дуже рідко звертав на нього увагу. Минулого року почув в ТікТок шматочок - і щось всередині заворушилось. До того часу, як я взявся за роботу над цією піснею, в Інтернеті вже було безліч відео, в яких її переспівували. Проте це мене не зупинило, я не міг її не заспівати. Тим паче, що після перегляду того відео - цей романс почав мене просто переслідувати", - прокоментував співак.

Як зазначає історія, у 60-х роках ХХ століття вийшла композиція "Ой, кто-то с горочки спустился", в основу якої була покладена фольклорна мелодія в обробці композитора Терент'єва. Зазначається, що на початку 50-х пісня була привезена з фольклорної експедиції Алтайським краєм, де жило багато українців, депортованих туди у 1926 році більшовицькою владою. Проте "В саду осіннім айстри білі" співали ще у XIX столітті.

Офіційно після виходу "Ой кто-то с горочки спустился", радянська влада називала цю пісню виключно "російською народною", проте наразі Лазановський |RIDNYI вважає найкращим часом дістати з історичної полиці цю композицію та зробити її по-справжньому народною для українців.

Наразі версія Лазановського "В саду осіннім айстри білі" вже потрапила у ТОП-20 музичних трендів українського YouTube. Співак радіє, що молодь цікавиться історією і додає: "Українські фольклористи та співаки свою місію виконали. Наша пісня повернулась додому".

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Дата публікації
Перегляди
1569
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