Сергій Лазановський та блогерка Анастасія Марків довели до сліз виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"

Переможець "Голосу країни-11" Сергій Лазановський |RIDNYI, фіналісти "Співають Всі" 7TEENS, а також блогерка-мільйонниця та акторка Анастасія Марків об'єдналися задля виконання оновленої версії колядки "Сумний Святий Вечір".

Ця колядка була створена у 40-х роках за мотивами іншої колядки – "Нова радість стала". Проте вона має зовсім інший сенс: колядка розповідає про радянський злочинний окупаційний режим, який був встановлений у післявоєнній Україні. Своєю чергою, молоді виконавці частково змінили текст, додавши опис подій, які наразі відбуваються в Україні.

"Нашою метою було залишити в історії таку версію колядки, декілька куплетів були видозмінені з огляду на сучасні події, повномасштабну війну, яку росія розв'язала на території України. "Сумний святий вечір в 23 році" - ця цитата присвячена тим, хто святкуватиме Різдво 7 січня, проте ми добре пам'ятаємо, що 25 грудня цей день також був для українців сумним. Ми віримо у беззаперечну перемогу України, проте щодня, особливо у це велике свято, ми не маємо право забувати наших героїв, які більше не повернуться додому та не відсвяткують Різдво у колі рідних", - прокоментував Сергій Лазановський.

Своєю чергою, 7TEENS зазначили: дуже сподіваються, що ця пісня відгукнеться у серцях мільйонів українців. Попри свій вік, юні співаки розуміють, наскільки важливо підіймати старі пісні та не забувати про своє коріння.

Ця різдвяна музична колаборація склалась завдяки силі платформи ТіkTok: кожен з артистів активно просуває власну творчість у цій соцмережі, що і стало поштовхом до знайомства та створення спільної роботи. Акторка та TIkTok блогерка Анастасія Марків, яка має понад два мільйони підписників, рада такій співпраці.

Сергій Лазановський, Анастасія Марків, 7TEENS

"Хочу подякувати Сергію та 7TEENS за таку плідну та круту співпрацю. Я рада, що змогла долучитись до такого проєкту та виконати таку важливу пісню. Адже зараз ця пісня є максимально актуальною для кожного українця. І свічки, які є у нашому відео – це не просто символ Святвечора, а кожного зимового вечора тепер", - зазначила Анастасія Марків.

Нагадаємо, місяць тому співак Сергій Лазановський показав своїх батьків у святковому кліпі на композицію "Додому на Різдво", знятому в Івано-Франківську.

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