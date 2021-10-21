Сергій Міхалок побив фаната на концерті: поліція відкрила кримінальне провадження

Постраждалий відмовився від написання заяви.

Поліція Полтави розслідує обставини бійки під час концерту гурту "Ляпис 98" між фронтменом Сергієм Міхалком та глядачем.

Так, після інциденту глядачі зателефонували до правоохоронців та розповіли про конфлікт. До палацу дозвілля "Листопад" приїхала слідчо-оперативна група, яка встановила особу постраждалого. Втім, полтавець відмовився від написання заяви та розслідування інциденту. Про це йдеться на сайті Нацполіції Полтавської області.

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Попри відмову чоловіка, полісмени все ж відкрили кримінальне провадження, опрацювавши інформацію від очевидців та відео, яке з'явилося в Мережі.

"Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, хуліганство карається штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 1700-3400 грн, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

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