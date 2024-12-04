Сергій Притула довів до сліз реакцією 3-річної доньки на ворожі обстріли

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів подробиці виховання дітей.

Зокрема, в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" колишній ведучий поділився своїми переживаннями за покоління, яке підростає. На думку Сергія, дитячий рівень ненависті до ворога настільки зріс за період війни, що він вже давно перейшов усі норми. Зокрема, навів приклад наймолодшої доньки Стефанії, яка у свої три роки пропонує криваву розправу з ворогами. Водночас він усвідомлює, що у подальшому за скаліченими долями стоїть ще багато роботи.

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Річ у тім, що надто й старатися не доводиться виховувати якусь лють. Навіть навпаки я переживаю про цей градус ненависті в наших дітях. Моє завдання виростити дітей з чітким усвідомленням, що ми ніколи не мали справу з росіянами. Але коли твоїй дитині три роки, звучить сирена й вона каже: "Тато, це летять ракети? Вони хочуть нас убити? Давай купимо всім військовим пістолет і нехай вони їх всіх уб'ють". І це три роки. Я ще достеменно не зрозумів, наскільки це в межах норми. Всіх шкода, але найбільше дітей, які попереживали досвіди вибухів, обстрілів, поранень, протезів, вивезення в росію… Ніхто не заслужив такого. І ціла країна виродків, яким це ок. У нас ще дуже багато роботи попереду", - поділився Притула.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, як переніс операцію на очах. Також активіст зізнався, що боїться втратити зір.

▶ Переглянути повне інтерв'ю можна на YouTube-каналі ТСН за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

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