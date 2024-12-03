Сергій Притула переніс операцію на очах і шокував страхом втратити зір

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула заговорив про стан свого здоров'я.

Знаменитість в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" розповів, що за життя переніс близько п'яти операцій. Здебільшого всі вони проводилися на очах, адже волонтер мав відшарування сітківки. За словами Притули, тепер його постійно супроводжує страх частково втратити зір. Утім він не втрачає оптимізму й знаходить вихід у правильному підборі оптики.

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

"П'ять операцій. Страх був, коли у мене з'явилася загроза відшарування сітківки на правому оці. Тому що на лівому у мене було відшарування. Дуже неприємне відчуття, коли ти бачиш плямами. Тут сітківка порвалася – мені її запаяли. І коли на правому з'явилося й мені робили спайку, то я дуже переживав, бо праве витягує на 110%. Але інколи страх закрадається добряче. Я ж розумію, що праве око так довго не зможе витягувати на тих оборотах, на яких воно тягнуло останніх 23 роки. Тому через деякий час я вже буду у красивих окулярах", - з усмішкою заявив Сергій.

▶ Переглянути повне інтерв'ю можна на YouTube-каналі ТСН за цим посиланням: СЕРГІЙ ПРИТУЛА: Про борг Зеленському, як заробляє під час війни, і хто з відомих людей його обікрав

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий у реабілітаційному центрі показав, як загоюються його шрами на голові після осколкового поранення на фронті.

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