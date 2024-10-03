Сергій Притула показав дорослого сина-копію від ексдружини і привітав його з 16-річчям

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула повідомив про свято в його родині.

Син знаменитості від колишньої дружини Юлії святкує день народження. Так, 2 жовтня Дмитру виповнилося 16 років. Тож, Сергій Притула публічно привітав сина з днем народження. Він у фотоблогу опублікував їхнє спільне фото. На знімку волонтер позував перед камерою, обійнявшись із сином. Також Притула адресував Дмитру теплі слова з привітаннями та побажаннями.

"Дмитру - 16! Геть зовсім дорослий став. Надійний, відповідальний, із ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби був чемпіонат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам. Аби здоровий був і не розгубив, а примножив все найкраще, що є у твоєму великому серці! З днем народження, сину! Вітаємо і міцно обіймаємо!" – звернувся до сина колишній шоумен.

Сергій Притула з сином Дмитром / Фото: instagram.com/siriy_ua

Підписники Сергія Притули теж не лишили хлопця без привітань. Також вони зазначили, що син неабияк схожий на свого батька, особливо очима: "Які ви схожі! Нехай все вдається!", "У нього один в один ваші очі! Легкої вдачі хлопцю і широкої вільної дороги по життєвому шляху!", "Не впізнала хлопця! Реально виріс. Здоров'ячка Дмитру! І миру. Головне миру".

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева святкувала день народження первістка. Синові знаменитості виповнилося 17 років. Тож, Юрушева також ніжно вітала Даніеля зі святом та показувала його рідкісні фото.

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