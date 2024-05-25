Сергій Притула вперше за тривалий час показав підрослу 3-річну доньку й мило звернувся до неї

Ексведучий, а нині волонтер Сергій Притула, замилував рідкісним фото з донькою Стефанією.

Так, знаменитість не дуже часто тішить прихильників новими фото з родиною та майже не розповідає про неї. Втім, сьогодні, 25 травня, волонтер зробив особливий виняток, бо його донечка святкує 3-річчя. Так, Сергій у фотоблогу показав миле фото з підрослою Стефанією у рожевій кондитерській на тлі кульок у формі сердечок. На зображенні іменинниця ніжно цілує зіркового тата та обіймає його за шию.

Сергій Притула з донькою Стефанією / Фото: instagram.com/siriy_ua

Своєю чергою, Притула також адресував вітальні слова донечці й зазначив, що вона є його постійною "психологинею".

"З Днем народження, my mental health officer (спеціалістка з ментального здоров'я – прим. ред.) Стефаніє!" – замилував підписом фото знаменитість.

У коментарях зірки та підписники Сергія вже долучилися до привітань маленької іменинниці:

"Вітаємо красуню з днем народження!" – Євген Кот

Вітаю вашу донечку! Бажаю щасливого дитинства, мирного неба та багато усмішок!

З днем народження красуню! Здоров'я, многая літа і безмежного щастя їй та всій родині

Нагадаємо, цього ж дня, 25 травня, свій день народження святкує також Маша Єфросиніна. Чоловік-військовий ведучої зворушливо звернувся до неї та показав чуттєве фото іменинниці.

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