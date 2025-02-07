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Сергій Притула показав свого брата та як він йому допоміг посеред ночі

Сергій Притула показав свого брата та як він йому допоміг посеред ночі

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Громадський діяч повідомив про погіршення стану здоров'я.

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула показав свою зустріч з братом.

На своїй Facebook-сторінці знаменитість поділився, що дуже сильно захворів й має високу температуру. І зізнався, що зараз лікується від грипу. А ось допомогти йому неочікувано просто посеред ночі приїхав брат. Сергій зробив з ним спільне фото вдома та поділився з фанами. Волонтер зазначив, що йому стало значно легше після того, як рідна людина потурбувалася про нього й побула поруч. І подякувавши брату, шоумен додав, що хотів би таким стосункам навчити й власних дітей.

Сергій Притула з братом / © facebook.com/serhiyprytula
Сергій Притула з братом / Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Зліг з грипом, температура 39+, всього ламає. О другій ночі відчуваю, як хтось турботливо торкається долонею лоба, ставить велике горня чаю з лимоном та імбиром… Так, брат приїхав. Дуже хочу, щоб у моїх дітей між собою було стільки ж любові і турботи, як у мене зі старшим. Дякую, братику! Йду на поправку", - написав Притула.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська також поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Артистка пояснила, з якими симптоми хвороби бореться.

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