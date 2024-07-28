Сергій Притула показався з двома доньками та розповів, як навчає їх шанувати українських воїнів

Ексведучий, а нині волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула показав одразу двох підрослих донечок Соломію та Стефанію.

Знаменитість записав кумедне відео, на якому тішиться часом з донечками в авто. З нагоди семиріччя доньки Соломії волонтер поділився відео з фанами в Instagram. До того ж Сергій Притула розповів про виховання дітей під час війни. За його словами, час від часу він разом з ними їздить на кладовища, де поховані полеглі Герої України, зокрема, і його близькі та знайомі. Громадський діяч переконаний, що це допомагає дітям усвідомити ціну їхнього життя.

"Моїй доньці вчора виповнилось 7 років. Зранку вона прокинулась тільки від поцілунків мами, бо тато поїхав в Умань попрощатися з другом, якого вбила росія. Загибель Саші Цебрія – це втрата національного масштабу. Напередодні Дня народження ми з Соломією, прихопивши Стефанію, заїхали провідати Да Вінчі, Джуса і Пашу на Аскольдову могилу. Мені важливо, щоб мої діти знали та усвідомлювали, завдяки кому у них є дитинство. Завдяки кому вони живі", - зауважив Сергій.

Сергій Притула показав своїх двох підрослих доньок

Також волонтер поділився двома простими істинами, які щоразу сильніше плекає у своїх дітях: повага до українських захисників та люта ненависть до ворогів. І додав, що його доньки завжди допомагають йому покращити виснажений психологічний стан.

"Я хочу, щоб всі наші діти виросли з усвідомленням кількох простих речей: росія – це гній, а її народ – це вбивці; людині у формі потрібно завжди подякувати за службу і за захист. Пишу ці рядки, коли Соля малює черговий малюнок, який рандомно потрапить із доставкою допомоги якомусь підрозділу. Принагідно дякую своїм дітям за те, що своїми обіймами витягують мене з дикого психологічного провалля", - додав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Іванна Онуфрійчук також розповідала про особливі ритуали виховання її двомісячного сина та як їй допомагає чоловік-іноземець.

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