Сергій Притула про скандал на нацвідборі: "Кулаки тримав за Kalush"

Шоумен раніше вів нацвідбори.

Відомий телеведучий та ексчлен партії "Голос" Сергій Притула не один рік був ведучим нацвідбору на "Євробачення".

Та цього року вели фінал шоу Тімур Мірошничекно та Маша Єфросиніна. Втім, Притула дивився нацвідбір та спостерігав за перебігом подій. Ведучий поділився "Світському життю", що скандали траплялися й під час його роботи. За його словами, це допомагає людям "випустити зайву енергію".

"Скандали – це невід’ємна частина Національно відбору на "Євробачення". І я не скажу, що за часи моєї роботи ведучим на нацвідборі їх не було. Вони теж були. Щоправда, дещо іншого формату. Креативна індустрія, шоубізнес, музика, спорт, телебачення – вони виконують певну таку терапевтичну функцію розвантаження мізків. Люди мають випустити зайву енергію, яка накопичується від якоїсь агресії зовнішньої", - прокоментував ведучий.

Також шоумен зізнався, що вболівав за Kalush Orchestra, а соліст гурту навіть йому телефонував після фіналу, аби запитати, що йому далі робити.

Сергій Притула та Kalush Orchestra / instagram.com/siriy_ua

"Олег телефонував мені наступного дня після фіналу. Запитував, що робити у таких ситуаціях. Але я, відверто кажучи, не на стільки фаховий експерт. Побажав йому успіху. Так, дійсно, кулаки тримав за Kalush", - додав Притула.

Читайте також: