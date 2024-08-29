Сергій Притула у річницю шлюбу показав фото з весілля з дружиною та заінтригував другим одруженням

У родині ексведучого, а нині громадського діяча та засновника однойменного фонду Сергія Притули важливе свято.

Колишній шоумен святкує річницю шлюбу зі своєю коханою Катериною. Пара вже дев'ять років живе в офіційному статусі чоловіка та дружини. Тож, волонтер присвятив у своєму Instagram допис обраниці. Зокрема, Притула опублікував архівний кадр з їхнього весілля. На знімку щасливі молодята на тлі весільної арки тягнуться одне до одного, аби подарувати поцілунок. Також колишній шоумен адресував обраниці теплі слова з привітаннями.

"Ділити навпіл біль не менш важливо, аніж радість. І я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей, за яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний. Моя менталка тримається на вас! Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда: обійми стали міцнішими, поцілунки солодшими, розмови тривалішими. Особливо, після довгих розлук", - звернувся до дружини Притула.

Сергій Притула з дружиною / Фото: instagram.com/siriy_ua

Волонтер не лише привітав кохану зі святом, а й видав її обіцянку, заінтригувавши повторним одруженням. Зокрема, Притула звернувся до дружини та зазначив, що він неабияк сподівається, що вона вийде за нього заміж вдруге після перемоги. Тож, ймовірно, пара планує повторно зіграти весілля.

"9 років - це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите не марно спільне життя. Подякувати Богу за дітей, Силам оборони за захист. Вірю, що після перемоги ти дотримаєш обіцянки і вийдеш за мене ще раз! Кохаю до щему в серці і тамуючи подих і дякую за цих неймовірних 9 років!" – адресував коханій волонтер.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталя Островська святкувала річницю шлюбу зі своїм чоловіком. Тож, знаменитість ніжно привітала коханого з особливою датою в сімейному житті та показала, яким було їхнє весілля.

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