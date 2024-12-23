Сергій Притула висловився про сварки з дружиною та як війна вплинула на їхні стосунки

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів про стосунки з дружиною Катериною Сопельник під час війни.

За словами Сергія, насправді між ними не виникає частих сварок. Бо під час війни родина зірки усвідомила, що дедалі важливіше оминати гострі кути. Тож вони навчилися підходити до всього зважено. Тим не менш, волонтер не приховує, що через напружений робочий графік, він не має змоги часто бачитися з коханою. Саме тому більшість батьківських обов'язків припадає на неї.

"Я не скажу, що вона максимально хеппі від цього. Тому що все-таки троє дітей – це таке навантаження. Різного віку, з різними своїми прикольчиками. Ця війна нікому не пішла на користь в контексті часу, проведеного в сім'ях. Але однозначно вона пішла на підвищення рівня усвідомленості важливості один одного в житті. Я навіть не пам'ятаю, що ми з дружиною аж так сильно посварилися. Треба піклуватися, любити один одного. Так, думки можуть не співпадати, але це не причина підвищувати тон і виливати негатив на найближчих людей", - зізнався Притула в інтерв'ю Сергію Лиховиді.

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Утім, щойно у громадського діяча з'являється можливість провести вільний час з дітьми – він це робить. Як зізнається Сергій, це дуже допомагає йому розслаблятися та бути найщасливішою людиною.

"Час від часу цей час (для родини — прим. ред.) знаходиться. І я дуже щасливий в ті дні, коли я можу побути шматком пластиліну, з якого діти можуть виліпити все, що хочуть. Я не знаю, на якому рівні це все працює, але я вимикаюся для своїх дітей. Тобто ця напруга, в якій ти живеш і працюєш в щоденному режимі, біля них вивітрюється та зникає. Я розслабляюся і вимикаюся, вони сміються з мене постійно, але мені так добре, як вони по мені лазять, граються. Насправді вони дуже допомагають мені тримати менталку", - додав зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також зізналася, чи досі ворогує з донькою ексчоловіка Мохаммада Захура, яка зруйнувала їхній шлюб.

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