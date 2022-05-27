Сергій Притула вперше показав обличчя однорічної доньки – милі фото

Український ведучий та волонтер Сергій Притула днями відсвяткував день народження своєї молодшої донечки Стефанії.

25 травня дівчинці виповнився рочок. З цієї нагоди дружина Притули Катерина у себе в Instagram розмістила кадри з сімейного альбому і вперше показала обличчя дівчинки.

"Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Вчора відсвяткували перший рік з твого дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжнє щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо", - підписала світлини дружина Сергія Притули.

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Підписники Катерини долучилися до привітань: "Щасливого і мирного дитинства!", "Катюш, це той самий момент, коли назвали до того, як це стало мейнстрімом", "Вітаю вас. Хай буде здорова, розумна, щаслива і в мирній, вільній країні!".

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Нагадаємо, що Сергій та Катерина Притули одружилися 2015 року. У подружжя є двоє дітей – 5-річна Соломія та однорічна Стефанія. Також у Сергія Притули від попереднього шлюбу є син Дмитро, який народився 2008 року.

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