Сергій Притула вперше розповів, як його рідний брат воював за Бучу та Ірпінь: "Він захищав снайперів"

Ексведучий поділився, що його брат пішов добровольцем і служив в одному зі спецпідрозділів.

Ексведучий, волонтер та громадський діяч Сергій Притула вперше розповів, що його старший брат Василь брав участь у визволенні Київщини.

У YouTube-проєкті "Розмова" Притула поділився, що його брат пішов добровольцем і його відрядили у складі одного зі спецпідрозділів на Київщину, де він воював за Бучу та Ірпінь.

"Брат був відряджений туди у складі одного зі спецпідрозділів, до якого він "приквартирувався" на добровольчих засадах. Зачисткою це важко назвати, бо то було десь в районі 20−21 березня. Про жодні зачистки тоді не йшлося, тоді йшли бої за Бучу, Ірпінь – за Київщину. Брат був прикріплений до двох снайперів, яких захищав. Не знаю, чи можна щось більше про це розказувати", - поділився Притула.

Сергій Притула з братом Василем / Фото: instagram.com/siriy_ua

Також волонтер зізнався, що його брат повністю забезпечив свій підрозділ необхідним екіпіруванням.

"Я йому дуже вдячний, тому що Василь Притула не смикав Сергія Притулу з проханням: "Дай мені на підрозділ броніки, чи дай шоломи, чи забезпеч транспортом". Все, що потрібно було для бійців цього підрозділу, брат діставав самостійно. Хлопці, я неодноразово з ними зустрічався, екіпіровані дуже круто, і з транспортом все було окей", - прокоментував Притула.

Сергій Притула з братом Василем / Фото: instagram.com/siriy_ua

Ексведучий зазначив, єдине, що він віддав підрозділу свого брата, це концертний бус "Вар'ятів". У нього був попередній гастрольний бус, який він віддав 10-й бригаді. Його Притула вирішив поміняти на більш сучасний, який, врешті, віддав спецпідрозділові брата.

"Новий був модний: крісла шкіряні, світло міняється, столики виїжджають, акустична система. Словом, гламурний бус. От його й віддав підрозділу, з якими був брат. І уявіть, чуваки, такі "звірі" з тими всіма своїми автоматами, снайперськими комплексами їздили в такому гламурному бусі", - поділився Притула.

Зараз, каже волонтер, його брат, який у мирному житті був адвокатом, повернувся до адвокатської практики, але продовжує тримати руку на пульсі.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Сергій Притула оголосив про новий мегазбір для ЗСУ. Тепер Притула разом з українцями збирає на партію "Спартанів", яка полегшить нашим бійцям на передовій пересування у складних погодних умовах, які насуваються.

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