Сергій Притула вперше за тривалий час показав, який вигляд має його 16-річний син від ексдружини

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула вперше за тривалий час показав свого 16-річного сина.

Так, Дмитро доволі рідкісний гість в фотоблогу відомого батька. Однак у новорічні свята підліток проводив час із рідною людиною. Звичайно, вони разом записали привітання, яким Притула поділився у своєму Instagram. На кадрах волонтер із сином позував на тлі ялинки у святкових светрах з новорічним принтом. До речі, Дмитро вже за зростом майже як зірковий батько.

"Нехай 2025 рік принесе у ваші родини багато хороших новин! Щоб усі наші воїни були зі щитом! Щоб було з чого донатити! Не сваріться та любіть одне одного! Нехай здоров'я буде таким, щоб ви забулися дорогу до аптеки! З Новим роком! Нехай принесе перемогу!" - привітали користувачів Притула та його син.

Сергій Притула з сином / Фото: instagram.com/siriy_ua

Зазначимо, Сергій Притула є батьком трьох дітей. Сина Дмитра колишньому шоумену народила його перша дружина Юлія. Також волонтер виховує двох доньок - Соломію та Стефанію. Мама дівчаток – друга дружина Притули, з якою він живе в шлюбі від 2015 року.

Читайте також: