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Сергій Притула за три дні зібрав гроші на чотири "Байрактари": "Українці перевиконали план"

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Сергій Притула за три дні зібрав гроші на чотири "Байрактари": "Українці перевиконали план"

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Український ведучий та волонтер Сергій Притула вчора, 22 червня, оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ.

Волонтер сподівався, що за сім днів українцям вдасться назбирати 500 млн гривень на три "Байрактари". Утім, як зізнався Притула, план перевиконано.

Лише за добу вдалося зібрати гроші на два "Байрактари", а за три доби – українці назбирали на чотири.

"Четвертий не зайвий. Неймовірні українці перевиконали план по "Байрактарам". Я дякую усім, хто долучився до проєкту "Народний Байрактар"! Це дійсно був проєкт, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю вас усіх і пишаюсь, що дихаю з вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію", - зазначив Притула.

Сергій Притула за три дні зібрав гроші на чотири
Сергій Притула за три дні зібрав гроші на чотири "Байрактари" / Фото: instagram.com/siriy_ua

Тим часом у коментарях під дописом Притули зазначили, що українці можуть й більше, адже ще "долари не міняли".

Нагадаємо, зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців. Знаменитість захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

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