Сергій Притула замилував фото дружини з двома доньками з нагоди особливого свята

У дружини знаменитості день народження.
Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула потішив фанів родинним контентом.
Волонтер у своєму фотоблозі опублікував рідкісну світлину з дружиною Катериною, зроблену на Пейзажній алеї у Києві. Поміж тим на зображенні також позують їхні донечки - Соломія та Стефанія. Милим фото Притула поділився в особливий день. У публікації він звернувся до коханої з нагоди її дня народження та висловив найщиріші побажання. Водночас подякував за щасливий шлюб і дітей.
"З Днем Народження, неймовірна Катерина Притула! Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сімʼї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце! А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще, що могло трапитись у моєму житті – трапилось! Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива!", - зворушив Сергій.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула ділився фото з 16-річним сином Дмитром від колишньої дружини. Юнак вже зрівнявся зростом із зірковим батьком.
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