Сергій Притула замилував фото дружини з двома доньками з нагоди особливого свята

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула потішив фанів родинним контентом.

Волонтер у своєму фотоблозі опублікував рідкісну світлину з дружиною Катериною, зроблену на Пейзажній алеї у Києві. Поміж тим на зображенні також позують їхні донечки - Соломія та Стефанія. Милим фото Притула поділився в особливий день. У публікації він звернувся до коханої з нагоди її дня народження та висловив найщиріші побажання. Водночас подякував за щасливий шлюб і дітей.

Дружина Сергія Притули з дітьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

"З Днем Народження, неймовірна Катерина Притула! Нехай життя буде багатим на позитивні емоції та яскраві кольори, як на цьому фото! Усі хлопці та дівчата нашої сімʼї дякують тобі за щоденну турботу і велике любляче серце! А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще, що могло трапитись у моєму житті – трапилось! Кохаю! Будь нам усім здорова і щаслива!", - зворушив Сергій.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула ділився фото з 16-річним сином Дмитром від колишньої дружини. Юнак вже зрівнявся зростом із зірковим батьком.

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