Сергій Притула зізнався, куди вступатиме його 16-річний син, який закінчує останній клас в школі

Ексведучий, а нині громадський діяч, волонтер та засновник однойменного фонду Сергій Притула розповів про виховання свого 16-річного сина.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" волонтер ділиться, що Дмитро зараз навчається в останньому класі. Проте, за словами зіркового батька, хлопець ще не визначився з майбутньою професією, хоча однаково має хист до гуманітарних і точних наук. Притула також наголосив, що не буде тиснути на сина з вибором вишу, а дочекається його усвідомленого рішення.

Син і донька Сергія Притули / Фото: instagram.com/siriy_ua

"Наступного року я буду батьком випускника. Думав, що він з тих, хто має вчитися 12 класів. І тут виявляється, що це вже останній клас, то трішечки збентежився. Дмитро в пошуку. Він однаково справляється як з точними науками, так і гуманітарними. Йому подобається, як математика, так й історія. Дуже пощастило йому з викладачами, які цінували його альтернативний погляд на ті чи інші речі. Викладачі заохочують учнів до пошуку додаткової інформації. Поки що чіткого розуміння, куди вступати, немає. І пушити в цьому я його не хочу. Я бачив так багато нещасних людей, які займалися не тим, чим хотіли, а тим, шо батьки сказали. Я дочекаюсь, поки син скаже. Дмитро дуже гарно вчиться. Ми багато інвестували уваги й коштів в освіту наших дітей", - поділився волонтер Притула.

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів, як його підставив ексколега Андрій Молочний, який підтримав Росію. Також він пригадав їхню останню розмову 2022 року.

▶️ Переглянути новину на YouTube-каналі ТСН: СЕРГІЙ ПРИТУЛА ВІДВЕРТО про борг Зеленському та як заробляє під час війни - ЦЬОГО НІХТО НЕ ЗНАВ!

Читайте також: