Сергій Притула зізнався, на які кошти живе та на що їх витрачає

Шоумен Сергій Притула, як і більшість представників шоубізнесу, лишився постійного заробітку.

Нині знаменитість живе на ті кошти, які накопичив до 24 лютого. Як зізнався Притула, у нього була фінансова подушка, яка його врятувала.

Постійного заробітку у шоумена немає. Щоправда, нещодавно ведучий працював над дубляжем мультфільму "Мавка". Утім, кошти він витратив не на себе.

"Дуже змінився (ред. – фінансовий стан). До хорошого звикаєш. Я багато років був одним із найбільш високооплачуваних телеведучих країни. Попередні роки виручили з тим, що є зараз, бо подушка була. І я ніколи не витрачав більше, ніж заробляв. Я такий по життю трохи заощадливий. І не вмію гроші витрачати, завжди жінка це робила. Навіть цього року була ще зарплата на радіо за січень та лютий. У лютому я озвучив мультфільм. І нещодавно я долучився до дубляжу мультфільму "Мавка", у мене там теж роль. У мене ще така філософія, я коли заробляю гонорари за мультики, то я їх витрачаю на дітей", - розповів шоумен в інтерв'ю "Ґрунт".

Скриншот з відео

Ведучий зізнався, що цього разу він трішки витратив зароблені кошти завдяки дубляжу мультфільму на своїх дітей. Решту суми волонтер переказав до благодійного фонду Маші Єфросиніної.

Також Притула розповів, що допомагає українській армії. Утім, цьогоріч сума допомоги менша, аніж за попередні. Притула втратив заробіток і не міг переказувати такі великі кошти, як робив це раніше.

"Гонорар за останній мультик знову витратив на дітей. Тільки цього разу на своїх частину, а другу частину все ж таки перекинув на фонд Маші Єфросиніної. Я свої гроші направив на психологічну реабілітацію молодих дівчат, які стали жертвами насильства, у тому числі сексуального, з боку російських окупантів. Грубо кажучи, жити є за що, сім'ї є за що, мамі допомагати є за що. На армію є із чого донатити. Немає щомісячних прибутків, зарплати немає, роботи немає", - зазначив Притула.

Сергій Притула / Фото: instagram.com/siriy_ua

Нагадаємо, раніше Сергій Притула зізнався, що останнім часом у його житті було чимало моментів, через які він плакав. Ведучий зізнався, чому це траплялося.

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