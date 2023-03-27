Сергій Притула зізнався, що повномасштабна війна завадила йому вчетверте стати батьком

Телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, що планував цього року разом із дружиною Катериною Сопельник четверту дитину.

Зіркове подружжя сподівалося зачати дитину восени минулого року, однак плани зіпсувала повномасштабна війна в Україні. Зараз шоумен не полишає надії стати батьком вчетверте, однак коли саме це станеться, гадки не має.

"Я дитину збирався зачати з дружиною у вересні - жовтні 2022 року. Звичайно, що ще не пізно. Але ср*ная русня зі своїм грьобаним Путіним дуже сильно перебили всі плани. Відверто, мені дуже важко створювати якийсь обрій планування далі, ніж на два-три тижні. Місяць – максимум", - поділився в інтерв'ю Юлії Бориско шоумен.

Сергій Притула з родиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Зазначимо, що Притула одружився зі своєю другою дружиною Катериною влітку 2015 року. Пара виховує двох донечок - 5-річну Соломію та однорічну Стефанію. Також ведучий має 14-річного сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією Андрійчук.

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