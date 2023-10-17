Сергій Сивохо помер: від якої хвороби страждав шоумен, де перебував та чим займався

Вранці 17 жовтня стало відомо, що колишній гравець КВК, український актор, ведучий та політик Сергій Сивохо помер.

Сумну новину повідомила близька подруга шоумена Світлана Бердецька. Артиста не стало на 55-му році життя.

Сергій Сивохо / Фото: із соцмереж

Що відомо про Сергія Сивохо

Шоумен закінчив Донецький політехнічний інститут за фахом інженер-металур. Однак за спеціальністю Сивохо працювати не судилося. Ще під час студентських років шоумен почав кар'єру в КВК. Саме гумор приніс актору шалену популярність.

Згодом у Сивохо почалася кар'єра на телебаченні. Телеглядачі запам'ятали його завдяки шоу "Як стати зіркою!", "Прихова камера", "Моя хата скраю" та інших, які він вів. Окрім того, чимало років Сергій Сивохо був членом журі гумористичного проєкту "Ліга сміху".

Сергій Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

2019 року шоумен пішов у політику. Він балотувався у народні депутати від партії "Слуги народу", однак не пройшов. Від жовтня 2019 року до березня 2020 був позаштатним радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Які проблеми зі здоров'ям мав Сергій Сивохо

2021 року у відвертому інтерв'ю "Зірковому шляху" шоумен зізнався, що проблеми зі здоров'ям у нього почалися в дитинстві. Коли Сивохо було шість років, лікарі діагностували у нього бронхіт з астматичним компонентом. Тоді майбутній шоумен набрав зайві кіло, адже лікували його гормональною терапією.

Сергій Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Влітку 2017 року в артиста діагностували виразку шлунку. Лікарі тоді сказали Сивохо, що необхідно худнути. Шоумен, вага якого становила 195 кіло, скинув 50 кіло. Однак на цьому проблеми зі здоров'ям Сивохо не завершилися. У легенях артиста почала накопичуватися рідина через малорухливий спосіб життя. Лікарям довелося вводити його в штучну кому.

Де перебував Сергій Сивохо та чим займався

Від початку повномасштабної війни Сергій Сивохо зник з інформаційного простору. Час від часу шоумен робив дописи у соцмережах, де вітав зі святами.

Сергій Сивохо / Фото: із соцмереж

Ймовірно, Сивохо зосередився на діяльності "Національна платформа відновлення та єдності", яка займалася благодійністю. До слова, у своєму Facebook шоумен саме звідти робив репости.

Де перебував Сергій Сивохо – достеменно невідомо. В Instagram шоумена зазначається, що місце розташування профілю – Німеччина. Щоправда, там вказується або точне місце розташування, або ж те, де користувач нещодавно перебував.

Сергій Сивохо / Фото: instagram.com/ciboxo

Читайте також: