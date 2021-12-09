Сергій Сосєдов вперше розповів про роман з відомим українським співаком

Симпатія між чоловіками зародилася на початку 2010-х.

Відомий російський журналіст та критик, колись член журі одного з українських музичних шоу Сергій Сосєдов приголомшив зізнанням.

Він зізнався, що на початку 2010-х у нього був роман з українським співаком Петром Дмитриченком. Про короткострокові стосунки Сосєдов розповів у програмі "Альона, блін".

"Там не було таких вже близьких стосунків. Петя Дмитриченко чудовий співак, артист. Може, був якийсь легкий роман. Він же мене знайшов, тому що до того я не знав про Петю. Він якось на мене вийшов, він надіслав мені свої пісні. Він дійсно дуже цікавий артист, цікавий голос", - пригадав музичний критик.

Та, за словами Сергія, Петра більше цікавило просування його як артиста, однак симпатія між ними все ж виникла:

"Він мені надіслав, йому хотілось якось просунутися. З його боку цікавіть була зумовлена саме цим. Я зрозумів це. Він людина доволі світська. Дуже м'яка, він дуже приємна людина. Якось виникла у нас така симпатія. Він став мені розповідати про себе. Сказати, що був бурхливий роман…" – зазначив Сосєдов.

На запитання ведучої, чи були у них близькі сексуальні стосунки, критик відповів так: "Ну, якщо це можна назвати такими вже близькими, то… Я б це назвав фліртом більше".

Сосєдов поділився, що після того Дмитриченко одружився, у нього є донька. Ведуча поцікавилася, що виходить, що співак традиційної орієнтації, а з ним крутив роман лише задля свого просування? На що Сосєдов дав зрозуміти, що Петро – бісексуал.

Зазначимо, що Петро Дмитриченко прославився завдяки участі у низці українських талант-шоу. Зокрема, "Караоке на Майдані", "Шанс" та "Х-Фактор", де Сосєдов був членом журі.

Петро Дмитриченко та Наталка Могилевська

Під час участі у "Шансі" Дмитриченко відверто зізнавався у коханні Наталії Могилевській, яка була продюсеркою шоу. Ширилися навіть чутки про їхній роман, втім підтвердження у реальному житті вони не отримали.

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