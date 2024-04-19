Сергій Танчинець показав помітно підрослу доньку-красуню та замилував її привітаннями

Донька зірки святкує день народження.
Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець привітав доньку Анастасію з особливим святом.
Сьогодні, 19 квітня, Анастасія святкує своє 16-річчя. Зірковий тато у своєму фотоблогу ніжно привітав донечку зі святом та опублікував її чорно-білі світлини, зроблені за кордоном. Наразі дівчина перебуває у Японії, але попри це Сергій звернувся до рідної людини та висловив свою щиру любов.
"Моя неймовірна, і вже така доросла дівчинка! З днем народження, сонечко! Ти чудова, у тебе все вийде! Люблю тебе, донечко", — зворушив артист.
Зіркові колеги та шанувальники приєдналися до привітань і залишили у коментарях під дописом безліч теплих слів, адресованих Анастасії:
- "Класна, вітаю!" – Оля Цибульська
- Вітання красуні. Щастя, здоров'я, здійснення мрій. А від люблячих батьків — підтримки, бо це дуже важливо для дитини
- Мої вітання принцесі! Вона неймовірно обдарована
- Вітаю! Така красунечка, нехай щастить у житті, здійснення всіх бажань
Нагадаємо, цього ж дня донька співачки Світлани Тарабарової також святкує день народження. Так, зірка замилувала фото з Поліною й ніжно привітала її з одноріччям.
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