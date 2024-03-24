Сергій Танчинець розповів про складнощі навчання доньки в школі в Японії та плани заспівати з нею

Зірка також зізнався, чи адаптувався його 6-річний син до життя за кордоном.

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець вперше за тривалий час розповів про двох дітей від ексдружини Анни, які наразі перебувають в Японії.

Так, артист поділився, що його 15-річна донька Анастасія після труднощів навчання у місцевій школі за кордоном перейшла на дистанційний формат до української. Також Сергій зізнається, що його донечка має творчий хист. Ба більше, зірковий тато планує записати дуетну пісню з Анастасією й не полишає цю мрію ще з довоєнних часів.

"Настя вчиться дистанційно, вона рік провчилася в місцевій японській школі. Потім ми зрозуміли, що це не дуже ефективно, у неї мовний бар'єр. Ми повернулися до дистанційного навчання й вона продовжує навчатися в українській школі. Трошки грає на гітарі, пише дуже гарні вірші, мені дуже подобаються. Я б хотів, щоб вона заспівала й ми зробили пісню. Ми колись планували на "Олімпійському" заспівати ще до війни на тому концерті, який ми вже проведемо після перемоги. Ми з нею говорили, що коли вони влітку приїдуть до України, то я хочу на студії записати її вірші й пісні", - розповів Сергій Танчинець в програмі "Ближче до зірок".

Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

З таким самим теплом знаменитість розповідає і про сина, якому нещодавно виповнилося 6 років. Лук'ян, за словами батька, росте дуже спритним та кмітливим:

"Лук'ян впертий, часом, капризний, але дуже добрий і радісний. Малий вітер. Думаю, через рік він вже буде на побутовому рівні непогано так розмовляти японською мовою", - поділився зірка.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Євген Кошовий розповів про головну мрію старшої доньки Варвари та яку спеціальність вона прагне опанувати в Польщі.

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