Сергій Танчинець вперше за тривалий час показав одразу двох підрослих дітей

Син і донька виконавця повернулася з-за кордону додому.
Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець після довгої розлуки зустрівся з дітьми.
16-річна донька Анастасія та 6-річний Лук'ян приїхали до України. Радісний батько після повернення найрідніших додому не зміг втриматися від селфі. На зображенні артист позує із донькою та сином, який їсть улюблений десерт – морозиво.
"Карапузи прилетіли", - замилував підписом знімку Сергій.
Він не став вдаватися у подробиці та не розкрив їхні плани на відпочинок. Утім, ймовірно, що родина проведе час лише наодинці. Оскільки кохана Танчинця, піарниця Юлія у цей час полетіла відпочивати до теплої країни. Щоправда, під дописом у коментарях вона залишила смайлики у формі сердечок.
Водночас фани співака пораділи за таке возз'єднання родини та побажали чудово провести час разом.
- Красунчики, дорослішають не по дням, а по годинам
- Файні. Рада вашій зустрічі. Бажаю Вам гарно провести час і встигнути набутися разом
- Тато щасливий! Най у вас усе буде добре!
Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Павлік показав свою 38-річну доньку Христину, яка дуже схожа на нього.
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