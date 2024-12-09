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Сергій Танчинець з'їхався зі своєю обраницею та розкрив подробиці їхнього побуту

Сергій Танчинець з'їхався зі своєю обраницею та розкрив подробиці їхнього побуту

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Співак також розкрив, як часто бачиться зі своїми дітьми від попереднього шлюбу.

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець вже неодноразово тішив шанувальників романтичними фото з коханою Юліаною Корецькою, яка є піарницею колективу.

Пара вирішила не приховувати свої стосунки ще з весни цього року. Один одного вони регулярно публічно вітають зі святами та зізнаються у коханні. Цього ж разу Сергій зробив нову заяву. Він з Юліанною віднедавна вже живуть разом. Співак каже, що проблем у побуті у них майже не виникає. І пояснює це тим, що готовий виконувати будь-яку хатню роботу.

"Я люблю порпатись у хатніх справах, мені Юліана не дасть збрехати. Люблю готувати – це приносить задоволення. Я з легкістю беру пилосос і проходжуся по будинку для того, щоб навести лад. Я можу помити підлогу чи вікна. Загалом, мені це подобається", - розповів Танчинець у програмі "ЖВЛ представляє".

Сергій Танчинець і Юліана Корецька / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Крім того, виконавець зізнався, що скоро до них у гості завітають його діти від колишнього шлюбу. Зокрема, донька Анастасія пообіцяла зірковому татові приїхати вже після нового року. А молодший син Танчинця тим часом активно вивчає мови та проживає в Іспанії з мамою.

"Вони живуть зараз в Іспанії. Малий ходить до школи, вчить іспанську мову, українську. У нього непогано виходить. Настя вчиться онлайн, живе декілька місяців у мене, а декілька – у мами. Зараз у січні знову приїде до мене на кілька місяців", - ділиться артист.

Сергій Танчинець з дітьми / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, нещодавно за свій роман заговорила ще одна пара з українського шоу-бізнесу. Мова йде про співаків MELOVIN і SWOIIA. Зірки зробили неоднозначні заяви, а колега виконавця навіть засвітилася з його батьком.

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