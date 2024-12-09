Сергій Танчинець з'їхався зі своєю обраницею та розкрив подробиці їхнього побуту

Співак також розкрив, як часто бачиться зі своїми дітьми від попереднього шлюбу.

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець вже неодноразово тішив шанувальників романтичними фото з коханою Юліаною Корецькою, яка є піарницею колективу.

Пара вирішила не приховувати свої стосунки ще з весни цього року. Один одного вони регулярно публічно вітають зі святами та зізнаються у коханні. Цього ж разу Сергій зробив нову заяву. Він з Юліанною віднедавна вже живуть разом. Співак каже, що проблем у побуті у них майже не виникає. І пояснює це тим, що готовий виконувати будь-яку хатню роботу.

"Я люблю порпатись у хатніх справах, мені Юліана не дасть збрехати. Люблю готувати – це приносить задоволення. Я з легкістю беру пилосос і проходжуся по будинку для того, щоб навести лад. Я можу помити підлогу чи вікна. Загалом, мені це подобається", - розповів Танчинець у програмі "ЖВЛ представляє".

Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Крім того, виконавець зізнався, що скоро до них у гості завітають його діти від колишнього шлюбу. Зокрема, донька Анастасія пообіцяла зірковому татові приїхати вже після нового року. А молодший син Танчинця тим часом активно вивчає мови та проживає в Іспанії з мамою.

"Вони живуть зараз в Іспанії. Малий ходить до школи, вчить іспанську мову, українську. У нього непогано виходить. Настя вчиться онлайн, живе декілька місяців у мене, а декілька – у мами. Зараз у січні знову приїде до мене на кілька місяців", - ділиться артист.

Сергій Танчинець з дітьми / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Нагадаємо, нещодавно за свій роман заговорила ще одна пара з українського шоу-бізнесу. Мова йде про співаків MELOVIN і SWOIIA. Зірки зробили неоднозначні заяви, а колега виконавця навіть засвітилася з його батьком.

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