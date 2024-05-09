Сергій Танчинець закрутив новий роман і офіційно розсекретив свою кохану

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець більше не приховує свої нові стосунки.

У своєму Instagram музикант підтвердив здогадки прихильників, що зустрічається з піарницею Юлією. Артист навіть опублікував їхнє спільне романтичне чорно-біле фото. На знімку Юлія притулилася до Танчинця та приклала до нього руку, тим часом він ніжно спостерігав за нею.

До речі, піарниця також не забула привітати співака з важливим святом. Так, 8 травня він відсвяткував день народження. Виконавцеві виповнилося 42 роки. Юлія з нагоди свята адресувала музикантові теплі слова з привітаннями і зізналась у коханні.

Сергій Танчинець з коханою Юлією / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

"Головний герой мого фільму. Твій талант надихає мільйони, а мені пощастило надихати тебе. З днем народження, моя така щира і безмежна любов", - зазначила Юлія.

Тим часом Сергій Танчинець мило відповів на привітання, зазначивши, що кохає піарницю: "Ти моя любов!".

Нагадаємо, чутки, що Сергій Танчинець зустрічається з піарницею, ширяться від квітня, адже саме тоді він почав ділитися їхніми спільними фото. Закохані інтригували фанів, але врешті вирішили розсекретити роман.

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