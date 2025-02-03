Сергій Танчинець замилував фото з 16-річною донькою в однакових образах

Український співак, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець показав, як проводить час з родиною.

Як відомо, на початку січня до зіркового батька приїхали його двоє дітей. Син Лук'ян і донька Анастасія після повернення до України поїхали з Сергієм на відпочинок.

У своєму фотоблогу Танчинець показав декілька кадрів, які зробив з донькою. Зокрема, похизувався їхнім однаковим образом. Сімейство обрало яскраві худі, джинси та сонцезахисні окуляри. На зображенні вони позують в ліфті, а також на тлі автобусу гурту "Без Обмежень".

Сергій Танчинець з донькою / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець з донькою / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Своєю чергою, Сергій у підписі до фото натякнув, що донька разом з ним побувала у декількох українських містах завдяки його музичному туру: "Туровий family look".

У коментарях шанувальники родини залишили їй чимало вподобайок і зазначили, що за останній час Анастасія значно підросла та змінилася. Також на милі фото відреагувала кохана Танчинця, залишивши закоханий емоджі.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський показав своїх трьох синів від американської танцівниці Пети Маргатройд. Зірковий батько засвітив їхній просторий будинок в США.

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