Сергій Танчинець замилував фото з батьком, на якого схожий як дві краплі води

Артист публічно привітав рідну людину.
Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець вперше за тривалий час показав свого батька Володимира.
Артист у своєму фотоблогу розповів про особливе для нього свято. Сьогодні, 5 січня, його тато святкує день народження. З цієї нагоди Танчинець потішив фанів рідкісним фото з іменинником. На зображенні зірка ніжно обіймає рідну людину, на яку дуже схожий. Крім того, виконавець привітав тата зі святом й побажав здоров'я.
"Па, з днем народження! Будь нам здоровий! Любимо тебе!", - привітав Танчинець.
У коментарях шанувальники зірки теж не могли пройти повз. Тож привітали його тата зі святом і також побажали ще багато років життя у мирі.
- Вітання з днем народження! Здоров'я міцного! Мирного неба над головою!
- Щирі вітання та побажання. Многая і благая літ!
- Вітаємо! Будьте здорові! Велика подяка за сина!
Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин показала свого чоловіка Віталія Човника та ніжно привітала його з днем народження. Подружжя святкувало за кордоном і поділилося романтичним фото на тлі океану.
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