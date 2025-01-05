Сергій Танчинець замилував фото з батьком, на якого схожий як дві краплі води

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець вперше за тривалий час показав свого батька Володимира.

Артист у своєму фотоблогу розповів про особливе для нього свято. Сьогодні, 5 січня, його тато святкує день народження. З цієї нагоди Танчинець потішив фанів рідкісним фото з іменинником. На зображенні зірка ніжно обіймає рідну людину, на яку дуже схожий. Крім того, виконавець привітав тата зі святом й побажав здоров'я.

"Па, з днем народження! Будь нам здоровий! Любимо тебе!", - привітав Танчинець.

Сергій Танчинець з батьком / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

У коментарях шанувальники зірки теж не могли пройти повз. Тож привітали його тата зі святом і також побажали ще багато років життя у мирі.

Вітання з днем народження! Здоров'я міцного! Мирного неба над головою!

Щирі вітання та побажання. Многая і благая літ!

Вітаємо! Будьте здорові! Велика подяка за сина!

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин показала свого чоловіка Віталія Човника та ніжно привітала його з днем народження. Подружжя святкувало за кордоном і поділилося романтичним фото на тлі океану.

Читайте також: