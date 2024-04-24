Сергій Танчинець замилував романтичними фото з піарницею і підігрів чутки про їхній роман

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець підігрів чутки про роман із піарницею Юлією.

У своєму Instagram музикант знову опублікував їхні романтичні фото. Цього разу артист показав, як вони разом мило прогулювалися Одесою. У колективу "Без Обмежень" був там концерт, однак у вільний час виконавець прогулявся з піарницею вулицями портового міста.

Сергій Танчинець із піарницею Юлією / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Сергій Танчинець зробив із Юлією декілька фото та поділився ними у фотоблогу. На романтичних знімках музикант і піарниця мило трималися за руки та йшли поруч одне з одним.

"Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!" – підписав кадри Танчинець.

Сергій Танчинець із піарницею Юлією / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Хоч співак у дописі і назвав Юлію колегою, однак чимало його підписників виявилися іншої думки. Фани припускають, що піарницю та артиста поєднують не лише робочі стосунки, а й романтичні.

Кльово, коли люди щасливі одне з одним. Так і випромінюється цей вайб!

Ви такі милі разом! Видно, що обоє дуже щасливі!

Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!

Нагадаємо, вперше про роман Сергія Танчинця з піарницею заговорили минулого тижня. Тоді музикант опублікував романтичні фото з Юлією. Фани запідозрили, що парочка перебуває в романтичних стосунках.

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