Сергій Танчинець замилував романтичними фото з піарницею і підігрів чутки про їхній роман

Артист показав, як вони мило прогулювалися Одесою.
Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець підігрів чутки про роман із піарницею Юлією.
У своєму Instagram музикант знову опублікував їхні романтичні фото. Цього разу артист показав, як вони разом мило прогулювалися Одесою. У колективу "Без Обмежень" був там концерт, однак у вільний час виконавець прогулявся з піарницею вулицями портового міста.
Сергій Танчинець зробив із Юлією декілька фото та поділився ними у фотоблогу. На романтичних знімках музикант і піарниця мило трималися за руки та йшли поруч одне з одним.
"Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!" – підписав кадри Танчинець.
Хоч співак у дописі і назвав Юлію колегою, однак чимало його підписників виявилися іншої думки. Фани припускають, що піарницю та артиста поєднують не лише робочі стосунки, а й романтичні.
- Кльово, коли люди щасливі одне з одним. Так і випромінюється цей вайб!
- Ви такі милі разом! Видно, що обоє дуже щасливі!
- Не знаю, що там по колегах, але дуже милі!
Нагадаємо, вперше про роман Сергія Танчинця з піарницею заговорили минулого тижня. Тоді музикант опублікував романтичні фото з Юлією. Фани запідозрили, що парочка перебуває в романтичних стосунках.
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