Сергій Танчинець зізнався, яким подарунком Злата Огнєвіч розчулила його на дні народження

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець показав, як відсвяткував свій день народження.

Так, 9 травня виконавцю виповнилося 42 роки. З цієї нагоди артист організував благодійний концерт, куди запросив не лише шанувальників, але і зіркових друзів. Серед них – TAYANNA та Злата Огнєвіч. У дружньому колі іменинник зібрав кошти на снайперські комплекси та FPV-дрони. До речі, за словами Танчинця, деякі друзі були креативними у виборі подарунків і приходили вже з придбаними дронами. А Огнєвіч ледь не розчулила артиста пропозицією задонатити.

"Коли одна, друга людина приходить з коробками FPV-дронів, то це дуже круто! Хоча я просив приходити без подарунків, бо ціль заходу була якомога більше зібрати грошей на банку, де ціль – 10 млн грн. Злата мене здивувала. Ще б трохи і розчулила мене до сліз. Вона прийшла, привітала з днем народження, подарувала подарунок і дістала з сумочки конверт зі словами: "А куди я можу задонатити?", - розповів Сергій для "ЖВЛ".

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

У результаті благодійного вечору зірка зібрав близько 1 млн грн для українського війська.

Нагадаємо, Сергій Танчинець з нагоди свята також заявив про свій новий роман. Зокрема, кохана музиканта показала їхні ніжні романтичні кадри й адресувала йому теплі привітання.

Читайте також: