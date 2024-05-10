Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сергій Танчинець зізнався, яким подарунком Злата Огнєвіч розчулила його на дні народження

Сергій Танчинець зізнався, яким подарунком Злата Огнєвіч розчулила його на дні народження

Сергій Танчинець і Злата Огнєвіч

Співак також назвав приголомшливу суму, яку зібрав на потреби ЗСУ.

Лідер гурту "Без Обмежень", співак Сергій Танчинець показав, як відсвяткував свій день народження.

Так, 9 травня виконавцю виповнилося 42 роки. З цієї нагоди артист організував благодійний концерт, куди запросив не лише шанувальників, але і зіркових друзів. Серед них – TAYANNA та Злата Огнєвіч. У дружньому колі іменинник зібрав кошти на снайперські комплекси та FPV-дрони. До речі, за словами Танчинця, деякі друзі були креативними у виборі подарунків і приходили вже з придбаними дронами. А Огнєвіч ледь не розчулила артиста пропозицією задонатити.

"Коли одна, друга людина приходить з коробками FPV-дронів, то це дуже круто! Хоча я просив приходити без подарунків, бо ціль заходу була якомога більше зібрати грошей на банку, де ціль – 10 млн грн. Злата мене здивувала. Ще б трохи і розчулила мене до сліз. Вона прийшла, привітала з днем народження, подарувала подарунок і дістала з сумочки конверт зі словами: "А куди я можу задонатити?", - розповів Сергій для "ЖВЛ".

Сергій Танчинець / © instagram.com/sergii_tanchynets
Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

У результаті благодійного вечору зірка зібрав близько 1 млн грн для українського війська.

Нагадаємо, Сергій Танчинець з нагоди свята також заявив про свій новий роман. Зокрема, кохана музиканта показала їхні ніжні романтичні кадри й адресувала йому теплі привітання.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація