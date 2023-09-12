Сергій Жадан на тлі чуток про роман із Соловій заінтригував фото з дівчиною, схожою на співачку

Лідер гурту "Жадан і Собаки", музикант і письменник Сергій Жадан вкотре підігрів чутки про роман зі співачкою Христиною Соловій.

Цього разу приводом для таких пліток стало опубліковане артистом фото в соцмережах. На знімку Сергій Жадан позував із дівчиною у Чернівцях біля будинку, де народився поет Пауль Целан.

"Вірші Целана краще за все читати біля дому Целана. Целан далі бентежить і заворожує", - підписав фото музикант.

Сергій Жадан із дівчиною, схожою на Христину Соловій / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Тим часом користувачі звернули увагу на дівчину, яка позувала поруч з Сергієм Жаданом. Деякі упізнали в ній саме Христину Соловій, з якою письменнику останнім часом активно приписують роман. Зокрема, дівчина була одягнена в рожеву кофтину в смужку, а на її розпущеному волоссі красувався чималий бант. Як зазначили користувачі, судячи зі зросту та зачіски, не складно здогадатися, хто позував поруч із Жаданом: "Що це за дівчина з бантом", "судячи зі зросту, не складно здогадатися", "такі гарні".

До речі, пильні юзери запримітили, що Христина Соловій раніше публікувала фото у такій самій рожевій кофтинці у смужку, в якій була одягнена дівчина, що прогулювалась із музикантом у Чернівцях.

Христина Соловій / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, від травня Христині Соловій та Сергію Жадану активно приписують роман. Знаменитості не коментують ці чутки, але своєю поведінкою активно їх підігрівають. Нещодавно ж у Сергія Жадана напряму запитали, чи є між ним та співачкою кохання. Артист дав вичерпну відповідь на запитання про його особисте життя.

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