Сергій Жадан на тлі чуток про роман з Христиною Соловій відповів, чи є між ними кохання

Лідеру гурту "Жадан і Собаки", музиканту та письменнику Сергію Жадану вже не один місяць приписують роман зі співачкою Христиною Соловій.

Чимало шанувальників цікавить запитання, що ж між ними насправді відбувається. Тож в ефірі "Сніданку з 1+1", де Жадан був гостем, ведуча Людмила Барбір запитала, чи дійсно між музикантом та співачкою є кохання та які у них у майбутньому не творчі плани.

"У вас кохання зараз? І чи є плани не на творче майбутнє?" – поцікавилася Людмила Барбір у Сергія Жадана.

Сергій Жадан та Христина Соловій / Фото: facebook.com/khrystyna.soloviy

Музикант дав "вичерпну відповів на запитання". Сергій Жадан розповів, що вони з Христиною Соловій незабаром запрем'єрять нову спільну пісню та вже навіть зняли кліп на неї. А от їхній роман співак відмовився коментувати. До слова, Жадан ані спростував чутки про стосунки із Соловій, ані підтвердив їх.

"У нас у майбутньому нова пісня. Знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь на ваше запитання", - відповів письменник.

Зустріне день народження на сцені: Сергій Жадан готує грандіозний благодійний концерт

Чутки про роман Сергія Жадана та Христини Соловій – що відомо

Знаменитостям почали приписувати роман після того, як у кліпі виконавиці вони злилися у пристрасному поцілунку. Після цього Жадана та Соловій нібито заскочили на таємному побаченні. Принаймні, пара, яка зовні неабияк схожа на знаменитостей, гуляла парком, тримаючись за руки.

Сергій Жадан та Христина Соловій під час побачення / Фото: instagram.com/artyleriya_

Окрім того, музикант та виконавиця неодноразово разом виступали на сцені. Такими виступами вони ще більше підігрівають чутки про роман, адже можуть дарувати одне одному ніжні обійми, що у фанів складається таке враження, ніби вони дійсно закохані одне в одного

Сергій Жадан та Христина Соловій у кліпі співачки

Нещодавно ж Сергій Жадан розлучився з дружиною, з якою прожив у шлюбі 15 років. В ексзакоханих є спільна 10-річна донька Марія.

Сергій Жадан з ексдружиною та донькою

Читайте також: